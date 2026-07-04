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01:57

Политика

Путин заявил, что не сомневается в победе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время общения с российскими военными заявил, что не сомневается в победе РФ. Об этом он сообщил на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

В ходе совещания президент РФ заслушал доклад командира штурмового подразделения, освобождавшего Константиновку в ДНР, Ильдара Кунакбекова – он сообщал об обстановке в городе по видеосвязи. В конце своего доклада командир сказал: "Победа будет за нами".

"Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое", – ответил Путин.

Позже президент РФ, поздравляя военных с успехами в зоне спецоперации, также отметил, что "везет тому, кто везет". Глава государства поблагодарил бойцов за исправную и высокопрофессиональную работу.

О полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Путин выразил благодарность бойцам, которые приняли участие в освобождении населенного пункта. Президент также указал на то, что это станет этапом на пути к Славянску и Краматорску.

Президент также сообщил, что российские войска с начала года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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