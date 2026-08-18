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18 августа, 08:18

Общество

Волонтеры ЗелАО направили в зону СВО более 10 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

Волонтеры объединений "Крюково/Зеленоград – Донбассу!" и "Материнский покров" направили в зону спецоперации более 10 тонн гуманитарной помощи и порядка 4,3 тысячи защитных изделий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Объединение "Крюково/Зеленоград – Донбассу!" действует при храме Преподобного Сергия Радонежского в 16-м микрорайоне с марта 2023 года. За это время добровольцы сделали порядка 14 тысяч окопных свечей, а общий объем переданных грузов превысил 10 тонн.

Партии весом по 200–300 килограммов поступают в зону боевых действий 2–3 раза в месяц. Кроме еды, лекарств и обогревателей, активисты отправляют стройматериалы для обустройства блиндажей. Для военнослужащих в госпиталях собирают постельное белье и продукты.

Группа "Материнский покров" работает при храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в 14-м микрорайоне с ноября 2022 года. За это время ее участники изготовили около 5 тысяч изделий, включая свыше 1,8 тысячи маскировочных сетей, более тысячи защитных костюмов и накидок, а также свыше 1,4 тысячи антидроновых штор.

Чтобы присоединиться к объединению "Крюково/Зеленоград – Донбассу!", необходимо прийти в храм Преподобного Сергия Радонежского с 08:00 до 20:00. Для участия в команде "Материнский покров" можно обратиться в церковную лавку храма Александра Невского в будние дни с 08:00 до 20:00.

В Зеленограде работают и другие волонтерские объединения. Например, "Застава Зеленоград", сообщество "Зелмаскировка" и гуманитарная миссия "Надежда!". С начала СВО жители Зеленограда отправили свыше 120 гуманитарных конвоев. Добровольцы сплели 75 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Помощь получили более чем 260 воинских подразделений.

Ранее сообщалось, что системную поддержку бойцам СВО оказывают некоммерческие организации Москвы. Волонтеры изготавливают для фронта маскировочные сети и окопные свечи, а также шьют одеяла. В частности, благотворительный фонд "Память и милосердие" провел свыше 120 гуманитарных миссий, а активисты передали более 100 тонн грузов.

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