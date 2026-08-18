"Победа" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах

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Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание рейсов из-за действующих ограничений в аэропортах Москвы и Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Как уточнили в компании, часть рейсов задержана или отменена. Причиной стали ограничения на вылет и прилет воздушных судов, а также уход некоторых рейсов на запасные аэродромы.

Пассажирам рекомендовали узнавать статус рейсов на сайте авиакомпании.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в столичном аэропорту Шереметьево. В Домодедово и Внуково рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с ответственными органами.

Ранее Шереметьево стал первым аэропортом в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

