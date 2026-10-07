Сборная Аргентины обыграла Бенин в прощальном матче Месси

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Сборная Аргентины победила команду Бенина в товарищеском матче, который стал последним для Лионеля Месси в составе национальной команды. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти".

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. В составе победителей отличились Николас Отаменди, Нико Пас и сам Месси, реализовавший пенальти на 71‑й минуте.

Месси дебютировал за Аргентину в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. Всего за сборную он провел 208 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021 и 2024) и Финалиссиму (2022).

Ранее Месси обновил мировой рекорд по числу завоеванных командных титулов за карьеру. "Интер Майами" стал победителем Кубка чемпионов, разгромив в финале мексиканский "Крус Асуль". Данный титул стал для Мессии 49-м в карьере.

Французский журнал France Football включил Месси в список претендентов на "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26. В минувшем сезоне он во второй раз подряд был признан лучшим игроком североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), которую его клуб выиграл.