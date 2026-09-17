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Футболист американской команды "Интер Майами" Лионель Месси обновил мировой рекорд по числу завоеванных командных титулов за карьеру. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Интер Майами" стал победителем Кубка чемпионов, разгромив в финале мексиканский "Крус Асуль". Данный титул стал для Мессии 49-м в карьере. В игре он отметился голом.

Ранее французский журнал France Football включил Месси в список претендентов на "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26. В минувшем сезоне он во второй раз подряд был признан лучшим игроком североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), которую его клуб выиграл.

Между тем Месси согласовал с владельцами клуба "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе Испании, основные условия приобретения команды. Спортсмен планирует выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и иных инвесторов.

