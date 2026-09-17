В Таиланде предупредили о переносимом клещами вирусе

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Департамент по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Таиланда призвал граждан избегать укусов клещей из-за угрозы развития тяжелого лихорадочного синдрома с тромбоцитопенией (SFTS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вирус, вызывающий SFTS, передается преимущественно при укусе зараженных клещей. Его инкубационный период составляет одну или две недели.

По словам гендиректора департамента Монтиена Кханасавата, с 2019 по 2026 год в стране было зафиксировано 10 случаев заболевания, из которых 5 – с летальным исходом. При этом с начала 2026-го выявили уже 3 случая, 2 пациента умерли. Большинство смертей приходится на людей старше 50 лет.

"Ранние симптомы – высокая температура, головная боль, утомляемость, ломота в теле, тошнота, рвота или диарея – могут напоминать обычные инфекции, из-за чего пациенты часто не осознают, что находятся в группе риска", – пояснил Кханасават.

Отмечается, что в тяжелых случаях у заболевших наблюдается кровотечение, поражение центральной нервной системы, отказ печени и почек.

Ранее на границах России был усилен санитарный контроль. Это связано с риском распространения лихорадки Эбола. Проверяются все граждане, возвращающиеся из эпидемиологически неблагополучных стран. Специалисты Роспотребнадзора помогают Уганде, граничащей с ДРК, где фиксируется вспышка лихорадки.