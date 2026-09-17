Собянин сообщил о завершении реконструкции арки главного входа Парка Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве завершилась реставрация арки главного входа Парка Горького – объекта культурного наследия регионального значения. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Масштабные работы по благоустройству парка начались в 2024 году. Мы хотим сохранить его историческое своеобразие, но при этом сделать более современным, создать новые возможности для отдыха", – отметил градоначальник.

Специалисты уже привели в порядок фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, а также добавили подсветку. Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха.

В ходе работ высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, включая розы, гортензии и хвойные культуры, а также установили арт-объекты.

До конца года планируется завершить реставрацию исторической ограды парка, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Тогда же для посетителей откроют парадный вход, уточнил мэр.

Ранее в усадьбе Останкино после реставрации открылся Итальянский павильон. Мастера восстановили аутентичные интерьерные решения, а также отремонтировали кровлю, фундамент, фасады, оконные и дверные проемы. Павильон и усадьбу все желающие смогут посетить в составе экскурсионной группы даже в зимний период.