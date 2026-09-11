В Москве завершен первый этап реставрации храма Воскресения Словущего

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные специалисты закончили первый этап комплексной реставрации храма Воскресения Словущего с Никольским приделом на Крутицком подворье. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Памятник архитектуры конца XV–XVII века расположен по адресу Крутицкая улица, дом 17, строение 2. Храм служил личной домовой крестовой церковью епископов Сарских и Подонских.

В ходе работ специалисты привели в порядок первый этаж и подвальное помещение – подклет. Они усилили фундаменты, сделали гидроизоляцию стен и столбов, восстановили белокаменную и кирпичную кладку. Также отреставрировали саркофаги архиереев, а по архивным фотографиям с использованием сохранившихся фрагментов воссоздали четыре памятные белокаменные доски на стенах усыпальницы.

В подвале восстановили цилиндрический свод из кирпича, уложили полы и ступени из натурального камня. В помещениях северной галереи привели в порядок деревянный балкон по периметру усыпальницы архиереев и смотровой мостик с ограждением. Кроме того, смонтировали системы водоснабжения, отопления, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

"Воскресенская крестовая домовая церковь с Никольским приделом входит в состав ансамбля Крутицкого подворья, история которого началась с конца XIII века. Основная часть храма была возведена в 1498 году, что делает его одним из самых древних сохранившихся здесь зданий", – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что после полного завершения работ в подклете планируется разместить археологические находки: надгробные плиты, детали убранства помещений и декора зданий, изразцы и другую керамику, найденную ранее на территории подворья.

История храма началась в конце XIII века, когда московский князь Даниил, сын Александра Невского, повелел построить здесь деревянную церковь для епископов, прибывавших из столицы Золотой Орды – Сарая. Позже, при Иване II, на этом месте расположился храм Пресвятой Богородицы.

В 1454 году Сарайская кафедра перебралась в Москву, на Крутицы, и церковь стала кафедральным собором. В белокаменном подклете находили последний приют епископы – Евфимий, Трифон, а в 1516 году епископ Досифей заложил на старом подвале новый каменный Успенский собор с Никольским приделом и архиерейской усыпальницей.

В XVII веке митрополит Павел II начал перестройку: старый Успенский собор превратили в Крестовую палату, а в приделе устроили домовую крестовую Никольскую церковь. Архиерейский дом обнесли каменной стеной с башнями, разбили голландский сад.

В середине XVIII века епископ Илларион надстроил Никольский придел, а в 1765 году епископ Амвросий осуществил кардинальную перестройку. Крестовая палата уступила место новой церкви, которую освятили в честь Воскресения Христова. Фасады украсили барочной лепниной и высокими арочными окнами, над кровлей появилась глава с крестом.

В 1788 году епархию упразднили, здания передали под склады и архив. Пожар 1812 года уничтожил деревянные перекрытия, храм начали разбирать, но личное распоряжение императора Александра I спасло его.

В середине XIX века здание приспособили под военный склад, а в 1930-е годы надстроили третий этаж и превратили в коммунальный жилой дом. В 1970-е почти все памятники Крутицкого подворья освободили от непрофильного использования и передали для изучения и реставрации.

Сейчас ансамбль Крутицкого подворья вместе с Воскресенской церковью регулярно используется кинематографистами – здесь снимали множество исторических картин и сериалов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о первой за 100 лет комплексной реставрации в усадьбе Кузьминки. В программу включены более 30 памятников архитектуры, шесть из них уже полностью отреставрированы.

Сейчас работы ведутся на 15 объектах, четыре из них планируется завершить до конца года, включая Восточный и Западный флигели на Господском дворе.