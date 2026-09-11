ВС РФ нанесли удары по украинским дата-центрам

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Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, уничтожены морские суда, осуществлявшие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар дроном "Герань-4 сикер" по табачной фабрике в Киеве, кадры объективного контроля нанесения удара подтвердили, что цель была поражена.

Позже Минобороны РФ иронично прокомментировало удар по фабрике, связав его с темой здоровья. В оборонном ведомстве назвали произошедшее продолжением "здоровой серии" и добавили, что "курение опасно для здоровья".

