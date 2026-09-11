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11 сентября, 08:00

Туризм

Более 60% москвичей выбрали регионы РФ для отдыха в бархатный сезон

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Две трети бронирований (63%) от туристов из Москвы на сентябрь – октябрь 2026 года пришлись на поездки по России. При этом доля зарубежных поездок выросла за год на 7 процентных пунктов – с 30 до 37%, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, среди российских направлений в бархатный сезон москвичи чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород. В топ-10 также вошли Владивосток, Зеленоградск, Кисловодск, Ярославль и Сириус.

"В этом году туристы из Москвы планируют больше экскурсионных поездок: наиболее заметный рост числа бронирований по сравнению с осенью прошлого года зафиксирован в Смоленске (на 36%), Екатеринбурге (на 35%), Костроме (на 30%), Санкт-Петербурге и Ярославле (на 21%), Нижнем Новгороде (на 14%) и Пятигорске (на 10%)", – говорится в исследовании.

Чаще всего москвичи путешествуют по России вдвоем: на пары без детей приходится 56% бронирований. Доля соло-путешественников составляет 25%, семей с детьми – 10%, а компаний взрослых – 9%.

"При выборе размещения внутри страны жители столицы отдают предпочтение апартаментам – на них приходится 25% бронирований. Отели без звезд выбирают 24% путешественников, отели категории "три звезды" – 19%, четырехзвездочные – 13%, гостевые дома – 9%. На пятизвездочные и двухзвездочные отели приходится по 3% бронирований, на хостелы, коттеджи, виллы и глэмпинги – 2%, на отели категории "одна звезда" – менее 1%", – добавили аналитики.

При этом средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах в РФ на сентябрь – октябрь 2026 года составляет 5 700 рублей и остается на уровне прошлого года.

В свою очередь, наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в бархатном сезоне в этом году стали Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Италия, Грузия, Япония, Армения, Азербайджан и Таиланд.

Наиболее заметно вырос спрос на поездки в Азербайджан – на 98%, Армению – на 42%, Индонезию – на 34%. Также большей популярностью стали пользоваться Вьетнам (рост на 18%), Узбекистан (на 17%), Греция (на 11%), Турция (на 7%) и Грузия (на 4%).
из исследования

За границей москвичи чаще всего останавливаются в отелях категории "три звезды" – это 26% бронирований. Еще 22% приходится на четырехзвездочные отели, 19% – на отели без звезд, 12% – на апартаменты, 10% – на пятизвездочные отели. Отели категории "две звезды" выбирают 5% путешественников, гостевые дома – 4%, отели категории "одна звезда" и хостелы – по 1%, а кемпинги и глэмпинги – менее 1%, отметили аналитики.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах на сентябрь – октябрь 2026 года составляет 8 400 рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Ранее специалисты сообщили, что лесные пожары, вспыхнувшие в воскресенье в турецкой курортной Анталье, не угрожают отдыху российских туристов. Очаги возгорания находятся вдали от туристических районов, поэтому поводов для беспокойства нет.

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