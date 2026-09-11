В Таиланде не зафиксировали всплеск обращений россиян с COVID-19

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Российские страховые компании не отмечают роста числа обращений туристов в Таиланде с жалобами на коронавирус. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что ситуация с заболеваемостью в Таиланде рутинная. Рост респираторных инфекций является сезонным и характерен для дождливого периода, штамм вируса знаком, а летальность низкая.

При этом резкого роста обращений туристов к врачам по страховым полисам с коронавирусом не наблюдается.

СМИ ранее писали, что новая волна COVID-19 на Пхукете могла затронуть российских туристов и релокантов. Например, житель Санкт-Петербурга рассказал, что одновременно заболели пять человек из его компании. У них поднялась высокая температура, началась мигрень и сильная ломота.

