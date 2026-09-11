Профессор Касимов: Москва является городом с комфортной средой и сильной инфраструктурой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для иностранных гостей особую важность играют чистота, безопасность и то, насколько легко ориентироваться в городе и чувствовать себя комфортно. Сегодня Москва является городом с развитой транспортной системой, большим количеством парков и зелeных пространств, комфортной городской средой и сильной туристической инфраструктурой. Об этом заявил профессор Университета султана Кабуса (Оман) Анвар Касимов в ходе выступления на V Международной конференции "Умные и устойчивые города".

Как отметил профессор, он наблюдает за столицей в течение многих лет и изменения действительно впечатляют. Касимов подчеркнул, что Москва смогла соединить историю и культуру современного мегаполиса с качественной городской средой, это делает еe всe более привлекательной для людей из разных стран.

V Международная конференция "Умные и устойчивые города" (Smart and Sustainable Cities, SSC 2026) проходит с 9 по 12 сентября в Москве. В мероприятии принимают участие ученые более чем из 25 стран.

Ранее народный артист СССР Лев Лещенко рассказал, что расцвет Москвы начался в конце 1960-х годов, а второй виток преображения связан с приходом Сергея Собянина. Артист подчеркнул, что с Москвой не сравнится ни одна из мировых столиц.