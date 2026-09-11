Григорий Лепс показал фотоколлаж с сыном, поддержав тренд на сходство в Сети

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gvleps

Певец Григорий Лепс опубликовал фотоколлаж, на котором объединил свой портрет с изображением сына Ивана. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артист решил поддержать тренд на проверку генетического сходства и использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам.

"Врываемся с Ваней в тренд. Похожи?" – подписал публикацию Лепс.

Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях они отметили, что отец и сын очень похожи: "Один в один", "Копия отца", "Как две капли воды", "Ну просто одно лицо".

Иван родился в браке Лепса с экс-танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери Ева и Николь. Пара развелась в 2021 году после 20 лет совместной жизни.

Певец признался: он до сих пор сожалеет, что сохранить семью не удалось. Однако обстоятельства и его "безобразное", по словам артиста, поведение привели к разрыву.