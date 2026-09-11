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11 сентября, 14:05

Транспорт

Тематический поезд к 15-летию телеканала Москва 24 запустили в метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тематический поезд к 15-летию телеканала Москва 24 появился в столичном метро. Состав "Москва-2020" будет курсировать по Большой кольцевой линии шесть месяцев.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что это первый тематический поезд в 2026 году, который посвящен СМИ. В восьми вагонах размещена информация о более 40 телевизионных терминах.

"Мы сотрудничаем с телеканалом Москва 24 с самого первого дня его работы. Благодарим коллег за широкое освещение деятельности столичного транспорта", – добавил Ликсутов.

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Пассажиры метро смогут узнать, что такое "закадр" и "петличка", а также для чего съемочной группе нужны "пушка" и "удочка". Графика выполнена в фирменных цветах Москвы 24, а общая концепция покажет путь новости от события и работы съемочной группы до выхода материала в эфир.

Телеканал Москва 24, отмечающий свое 15-летие, был основан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения он лидирует в народном рейтинге наиболее узнаваемых телеканалов о жизни столицы.

Ранее Собянин и Владимир Путин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Новая линия стала 17-й и получила графитовый цвет. Пусковой участок включает пять станций.

На БКЛ в метро начал курсировать тематический поезд Москвы 24

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