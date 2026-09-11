В Брянской области женщина получила ожоги 50% тела при попытке разжечь мангал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина получила ожоги при попытке разжечь мангал в Брянской области. Об этом РИА Новости сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел прямо у дома. При использовании средства для розжига огонь вспыхнул и перекинулся на женщину, в результате загорелась ее одежда.

Пострадавшую доставили в отделение городской больницы с ожогами 50% тела.

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