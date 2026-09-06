В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели троих детей на пожаре в селе Амзя города Нефтекамска, сообщили в СУ СК по Республике Башкортостан.



Как уточнили в ведомстве, после ликвидации пожара в жилом доме были обнаружены тела детей 4, 6 и 12 лет. На место происшествия выехали следователи СК, сотрудники МВД и МЧС.

Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти, возгорания и условий, способствовавших трагедии.

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