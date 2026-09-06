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06 сентября, 19:23

Происшествия

Лесные пожары в Анталье не угрожают российским туристам

Фото: AP/Darko Vojinovic

Лесные пожары, вспыхнувшие в воскресенье в турецкой курортной Анталье, не угрожают отдыху российских туристов, сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья.

Очаги возгорания находятся вдали от туристических районов, поэтому поводов для беспокойства нет.

Пожар вспыхнул по неизвестной причине рядом с лесным массивом в районе Кызыллы. По данным газеты Star, к тушению привлечены шесть вертолетов и два самолета. В операции задействованы 85 технических специалистов и работников пожарной службы. Спасатели продолжают работы по локализации и взятию огня под контроль.

"Дай Бог, очень скоро пожары будут потушены. Никаких причин для беспокойства", – добавил представитель муниципалитета.

Ранее в Оренбургской области, в Соль-Илецком округе, в садовом товариществе "Заря" случился лесной пожар. Из-за этого эвакуировали студентов техникума и учащихся специальной школы. На тушение огня направили 30 человек и 18 машин.

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