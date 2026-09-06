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06 сентября, 19:50

Политика

Зеленский заявил, что Украина, США и Европа договорились вскоре провести новую встречу

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Представители Украины, США и Европы условились провести очередную встречу в ближайшее время, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с американскими и европейскими представителями в Киеве.

По словам украинского лидера, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер фактически возобновили переговорный процесс после встречи с Владимиром Путиным и переговоров в Киеве. Главным нерешенным вопросом остается территориальный.

Где пройдет следующая встреча – в Европе, США или снова на Украине, пока не определено.

Зеленский также заявил, что Украина рассчитывает на пакет зимней помощи от США, если военные действия продолжатся зимой.

Встреча с президентом России у американских представителей прошла накануне. Переговоры длились свыше трех часов. С российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После этого Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев для встречи с Зеленским. Их встретил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), его заместитель Сергей Кислица, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Уиткофф, комментируя итоги переговоров, заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве. Он также добавил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению конфликта, а не кинетическому.

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