Путин заявил о пользе контактов с Уиткоффом и Кушнером

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Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером отметил, что такие переговоры всегда идут на пользу.

Путин подчеркнул, что Москве комфортно работать с американскими представителями, и уровень доверия высокий. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не останавливается в попытках урегулирования украинского конфликта, несмотря на сложную ситуацию.

Он также обратил внимание, что Россия не наносила удары по Киеву с полуночи. Президент отметил, что просьба о прекращении ударов по украинской столице перед приездом представителей США поступила Москве по официальным каналам, включая спецслужбы и министерство иностранных дел.

Кроме того, Путин заявил, что украинская сторона также значительно снизила количество ударов по территории России, в том числе по Москве.

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за решение приостановить удары на три дня в целях безопасности. Он также передал ему наилучшие пожелания от главы Белого дома.

Спецпосланник американского лидера добавил, что общение с Путиным является для него одной из самых лучших и памятных историй.

Американские переговорщики прибыли в столицу 5 сентября. В аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Трамп сообщал, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложение по прекращению украинского конфликта. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они также посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.