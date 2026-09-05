Путин заявил, что Собянин получил звание Героя Труда за искреннее отношение к делу

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Сергей Собянин заслуженно получил звание Героя Труда России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами первой "пятерки" предвыборного списка партии "Единая Россия".

По словам президента, награда отражает не только достижения Собянина на посту мэра, но и его подход к работе. Путин подчеркнул, что мэр столицы искренне относится к своему делу, проявляет инициативу и самостоятельно находит пути решения задач.

Ранее российский лидер подписал указ о присвоении звания Героя труда Сергею Собянину. Награды мэр удостоился за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.

Собянин, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы. Он отметил, что президент помогает московскому правительству во всех сложных проектах.

