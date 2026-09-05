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05 сентября, 17:46

Общество

В России предложили ввести льготы на мощные автомобили для многодетных семей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть дополнительные льготы для многодетных семей при покупке мощных автомобилей. Об этом она заявила на встрече Владимира Путина с лидерами первой "пятерки" предвыборного списка партии "Единая Россия".

Она пояснила, что мощный автомобиль обходится значительно дороже, чем, например, семиместная машина с небольшим числом лошадиных сил. Поэтому семьям с несколькими детьми, которые нуждаются в таком авто, нужна дополнительная поддержка государства.

Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. По словам автора инициативы, депутата Сергея Миронова, россиянам необходимо предоставить те ресурсы, которые им действительно нужны.

Например, отметил он, некоторые семьи не готовы брать ипотеку, поэтому льготу можно разрешить направлять на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля.

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