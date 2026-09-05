Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста РФ

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Владимир Путин подписал 3 сентября указ о присвоении певцу Михаилу Шуфутинскому звания народного артиста России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим документом российский лидер наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени музыкального продюсера Юрия Аксюту. Кроме того, он присвоил орден "За заслуги в культуре и искусстве" телеведущей Арине Шараповой.

Ранее Путин присвоил композитору и певцу Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ. Он был удостоен почетного звания за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого российский лидер присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Она получила его за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Также звание заслуженного артиста РФ получил актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.

