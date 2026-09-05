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05 сентября, 14:49

Общество

Путин отметил передовые стандарты развития Москвы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы. Президент России приехал в концертный зал "Зарядье" на торжественное мероприятие.

День города в этом году отмечают 5 и 6 сентября. В ходе своего выступления Путин поблагодарил Сергея Собянина за вклад в развитие Москвы, а также поздравил мэра с получением звания Героя труда.

"Хочу от души поблагодарить всех, кто вкладывает в реализацию таких важнейших проектов развития свои труды и свои таланты. Вы делаете очень большое дело для всей страны", – добавил российский лидер.

Сейчас полным ходом идет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, напомнил Путин. В ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с областными центрами и крупными городами 10 соседних регионов.

Кроме того, президент подчеркнул, что Москва задает передовые стандарты развития. Он отметил работу всей системы московского образования, своими наработками в образовательной сфере город делится с российскими регионами.

Также в поздравлении Путин отметил значимую роль науки и промышленности Москвы в обеспечении технологического суверенитета страны. В частности, в 2026 году были открыты уникальные производства компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, а также освоен выпуск многих новых видов лекарств и медицинских изделий.

По словам главы государства, сегодня Москва вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для защиты Отечества.

"Десятки тысяч москвичей сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперед, проявляя доблесть, отвагу и героизм", – сказал Путин.

Президент также напомнил, что все трудности преходящи, а Москва и Россия – вечны. Россияне преодолеют любые трудности и любые вызовы, заключил он.

Столица встречает свой 879-й день рождения. В связи с этим в разных районах города организованы мастер-классы, выступления и различные активности, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве".

Собянин в своем поздравлении отметил, что почти девять столетий вобрали в себя много славных и героических дел. Он подчеркнул, что Москва не раз сталкивалась с испытаниями, однако всегда побеждала невзгоды. Сегодня город продолжает традиции, заложенные отцами и дедами.

Сергей Собянин поздравил горожан с 879-летием Москвы

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