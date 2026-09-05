Kathmandu Post: в Непале спасли женщину, проведшую под завалами 10 дней

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В Непале 64-летнюю женщину обнаружили живой под обломками дома спустя 10 дней после наводнения. Об этом сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на вооруженную полицию Непала.

По данным полиции, женщину нашли на верхнем этаже четырехэтажного здания, заваленного обломками, в населенном пункте Бетравати в районе Нувакот. На момент спасения она была без сознания.

Пострадавшую доставили вертолетом на военную базу армии Непала для оказания медицинской помощи.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 1 344 человек.