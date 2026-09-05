Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 13:59

Происшествия
Главная / Новости /

Kathmandu Post: в Непале спасли женщину, проведшую под завалами 10 дней

В Непале спасли женщину, проведшую под завалами 10 дней

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

В Непале 64-летнюю женщину обнаружили живой под обломками дома спустя 10 дней после наводнения. Об этом сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на вооруженную полицию Непала.

По данным полиции, женщину нашли на верхнем этаже четырехэтажного здания, заваленного обломками, в населенном пункте Бетравати в районе Нувакот. На момент спасения она была без сознания.

Пострадавшую доставили вертолетом на военную базу армии Непала для оказания медицинской помощи.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 1 344 человек.

Новости мира: число жертв оползня в Непале превысило 1,2 тыс человек

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика