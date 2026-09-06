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06 сентября, 14:41

Происшествия

В Москве пенсионерка отдала мошенникам более 12,5 млн рублей

Фото: 123RF.com/keleny

Пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 70-летней женщине позвонили якобы из компании, где она раньше работала. Звонившие сообщили о проверке и предупредили, что с ней свяжутся правоохранители. Вскоре поступил новый звонок – псевдосотрудник силовых структур попросил установить приложение для общения. Затем он запугал женщину, заявив, что ее квартира якобы продана, а деньги переведены на финансирование преступной деятельности. Когда пенсионерка ответила, что не продавала жилье, злоумышленник узнал о наличии у нее незадекларированных сбережений и убедил срочно перевести их на специальный счет.

В пресс-службе добавили, что под влиянием аферистов женщина в течение нескольких месяцев снимала накопления, фотографировала их на телефон и передавала курьерам, называвшим ей "пароли". Когда "сотрудники" перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба превышает 12,5 миллиона рублей.

Установление причастных к хищению находится на контроле в Головинской межрайонной прокуратуре.

Ранее житель Ульяновска перевел своей бывшей возлюбленной почти 700 тысяч рублей. Девушка убедила его в том, что родила от него двойню. Для убедительности она присылала фотографии, которые находила в интернете или редактировала с помощью искусственного интеллекта.

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