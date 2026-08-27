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27 августа, 15:22

Общество

Россиянка выдумала беременность и выманила у бывшего почти 700 тысяч рублей

Фото: МАХ/"УМВД России по Ульяновской области"

Почти 700 тысяч рублей перевел житель Ульяновска своей бывшей возлюбленной, которая убедила его в том, что родила от него двойню. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, после расставания мужчина переехал в Москву, однако продолжил общаться с бывшей. Она сообщила ему о беременности и впоследствии заявила, что стала матерью двоих детей. Женщина регулярно просила деньги на якобы необходимые новорожденным вещи, при этом не позволяла мужчине приехать к ней и увидеть детей.

Для убедительности она присылала фотографии, которые находила в интернете или редактировала с помощью искусственного интеллекта. Мужчина продолжал переводить средства, пока у него не возникли сомнения в правдивости рассказов бывшей.

После этого женщина попыталась объяснить необходимость очередного перевода другой причиной. Она заявила, что умер ее близкий родственник. Мужчина решил проверить эту информацию и приехал к родителям бывшей, где увидел "умершего" родственника живым.

С октября прошлого года по конец апреля мужчина успел передать женщине 684 тысячи рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве мужчина похитил у женщины 6 миллионов рублей, представившись помощником в поиске частной клиники для лечения ее ребенка. Он передал поддельные документы и организовал видеозвонок с лжесотрудником больницы, а после получения денег исчез и потратил их на погашение долгов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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