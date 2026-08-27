Погибший при взрыве автомобиля в Петербурге был военнослужащим

Фото: МАХ/"Санкт-Петербург | Питер Live"

Погибший при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга оказался военнослужащим. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по региону.

Его супруга, также находившаяся в момент инцидента в машине, пострадала и остается под наблюдением медиков.

Взрыв легкового автомобиля произошел днем 27 августа в историческом районе Славянка. Сообщалось, что в результате машина полностью выгорела, а ее обломки разлетелись по улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в ресторане на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв. Заведение в этот момент было закрыто для частного банкета. По предварительным данным, охранник остановил женщину, пытавшуюся пронести внутрь самодельную бомбу. Взрыв унес жизни троих человек, еще 21 госпитализирован.