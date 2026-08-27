Мать 13 детей в третий раз родила двойню в Подмосковье

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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли женщине в третий раз родить двойню. Об этом сообщает телеканал "360".

В центр пациентка поступила на 35-й неделе беременности, которая стала для женщины третьей многоплодной, но в этот раз ситуация усложнилась тазовым предлежанием плодов, что потребовало экстренного оперативного родоразрешения путем кесарева сечения.

"На свет появились мальчик весом 2 600 граммов и девочка весом 2 700 граммов. Для матери это был первый опыт хирургического вмешательства, предыдущие роды проходили естественным путем", – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Светлана Блейм.

Недоношенные дети успешно прошли курс стационарного лечения. На данный момент их жизни вне опасности. Маму и новорожденных выписывают из больницы. При этом в их семье уже подрастают 13 детей.

Ранее в роддоме городской клинической больницы имени Вересаева 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Многодетная мама поделилась, что ранее никогда не думала о каком-то определенном количестве детей. Она отметила, что если супруги помогают друг другу, то у них все получается.

