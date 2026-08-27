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27 августа, 14:02

Транспорт

Интервалы движения поездов на МЦК сократят из-за концертов в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят вечером 28–30 августа в связи с концертами в "Лужниках". Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Курсирование "Ласточек" на МЦК с минимальным четырехминутным интервалом будет осуществляться 28 августа в период с 21:00 до 01:00, а 29 и 30 августа с 18:00 до 00:30.

Таким образом, время ожидания поездов сократится. Это позволит обеспечить пассажирам комфортные поездки по окончании концертов на стадионе, расположенном рядом со станцией Лужники.

Вместе с тем с 28 по 30 августа движение на некоторых улицах в районе "Лужников" будет закрыто. В частности, с 20:00 до завершения концертов нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта.

Помимо этого, с 08:00 до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Также с 00:01 до завершения концертов будет закрыта парковка на территориях, где введены ограничения. Водителей попросили заранее планировать маршруты.

Движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах ограничат с 28 августа

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