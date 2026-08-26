Фильмы с Мэрилин Монро покажут бесплатно в рамках акции "Ночь кино" в Москве 29 августа

Бесплатная акция "Ночь кино" пройдет в столице 29 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы, а также создать собственный киношедевр. Подробнее – в нашем материале.

Марафон кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в столице 29 августа. Всего откроется более 80 площадок: посетителям покажут советскую классику, документальные фильмы, этническое кино и современные короткометражки. Детей ждет специальная программа.

В частности, картины можно будет посмотреть в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, "Митино", а также в усадьбе "Воронцово" и зоне отдыха "Покровский берег". Здесь программа начнется с детских и семейных фильмов. В 11:00 на экране появится "Кот Басик", а следом за ним "Буратино". В 13:15 – сеанс фильма "Чебурашка-2", после которого в 15:00 зрителям представят ленту "Олдскул". Вторая половина откроется в 15:30 показом картины "Волна 41". Затем организаторы повторят главные фильмы расписания: в 17:30 начнется еще один сеанс "Буратино", а в 19:15 – "Чебурашка-2". Последним покажут "Ангелов Ладоги" в 21:00.

Посмотреть фильмы можно будет и на других локациях. В частности, детективный сериал о московских выпускниках, расследующих появление нейровируса, начнется в 18:30 в летнем кинотеатре "Музеона". Работа создавалась как часть социального проекта: ученики медиаклассов прошли отбор и работали в кинопарке "Москино" актерами массовки и ассистентами. Перед началом сеанса организаторы наградят участников и предоставят слово съемочной группе. Позже на этой же площадке запланирован еще один киносеанс: в 21:30 начнется художественный фильм "Сводишь с ума".

Помимо этого, "Синематека "Москино" организует специальные показы классических картин на 35-миллиметровой кинопленке. Зрители смогут увидеть фантастическую драму Жана Кокто "Орфей", фэнтези Рене Клера "Ночные красавицы", боевик Акиры Куросавы "Семь самураев" и сказку Александра Птушко "Золотой ключик".

В большом зале "Струве" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына пройдут показы работ киностудии "Русский путь". В 16:00 программу откроет биографический фильм "Бунинъ", воссоздающий историю жизни и творчества писателя на основе его личных дневников, писем и воспоминаний друзей. Затем в 17:30 зрителям представят картину "Высокое небо Аллы Дюмениль", которая посвящена судьбе русской эмигрантки, ставшей участницей французского сопротивления и самой высокопоставленной военнослужащей Франции в период Второй мировой войны.

Объединение "Выставочные залы Москвы" также подготовило бесплатную серию киносеансов. Показы анимации, приуроченные к столетию со дня рождения режиссера Романа Качанова, начнутся в галереях "Нагорная" в 12:00, "На Песчаной" в 17:00 и "Печатники" в 18:00. Посетители увидят мультфильмы "Храбрый Пак", "Заколдованный мальчик", а также "Шакаленок и верблюд".

На марафон фильмов из прошлого получится попасть, заглянув в галерею "Пересветов переулок". В 14:00 гостей ждет показ картины "Поверженный идол", в 15:40 программу продолжит фильм Жана Ренуара "Правила игры", а в 17:35 – драма Орсона Уэллса "Гражданин Кейн".

Кроме того, в галерее "Выхино" в 14:00 начнется марафон коротких фильмов "Теплая анимация Союзмультфильма", а в 20:10 запустят трехчасовой вечер памяти Мэрилин Монро. Аналогичные кинопоказы в честь векового юбилея американской актрисы пройдут также в галереях "Парк", "Китай-город", "Варшавка" и "Ростокино".

Советский фильм "Сильва" 1944 года покажут в 16:00 в галерее "На Трубной". Параллельно в галерее "Солнцево" с 14:00 до 21:00 можно будет увидеть современную анимацию от студии "Союзмультфильм".

Галерея "На Каширке" в 17:00 приглашает на сеанс американской мелодрамы Генри Кинга "Снега Килиманджаро". Кроме того, показ фильмов "Кинооператор" и "Человек с киноаппаратом" начнется в 18:00 в "Давыдково". В галерее "Загорье" эти же работы покажут раньше – в 11:00. При этом местную программу расширили: помимо двух упомянутых лент, посетители смогут увидеть советскую комедию "Весна" Григория Александрова, а также зарубежные фильмы "Белый шейх" Федерико Феллини, "Сансет бульвар" Билли Уайдера и "Поющие под дождем" Джина Келли и Стэнли Донена.

Праздник кино на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Отметить праздник кино 29 августа также можно на ВДНХ. Например, в этот день в амфитеатре Третьего Каменского пруда организуют актерские мастер-классы, где каждый желающий сможет научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов. Под руководством преподавателя участники поставят собственный сценический этюд.

Кроме того, в это же время перед павильоном "Главтабак" пройдет практикум "Кинопроизводство", где гости создадут собственную киноленту за один день. Ведущий распределит роли, после чего участники отправятся на площадку, чтобы самостоятельно выставить свет, записать звук и поработать в кадре.

В самом Музее кино откроется творческий цех, где детей научат создавать киноафиши. Преподаватели объяснят правила работы со шрифтами, цветом и композицией, после чего участники соберут авторский плакат для вымышленного фильма по готовым шаблонам. Время начала всех вышеперечисленных занятий в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

На площадке между фонтаном "Золотой колос" и Музеем кино с 12:00 до 18:00 откроется аттракцион "Видеоспиннер 360" для записи коротких видеороликов. После инструктажа участники смогут встать на вращающуюся платформу с камерой формата 4К и студийным светом. Готовый вертикальный ролик с фирменным логотипом ВДНХ можно будет скачать с помощью куар-кода.

Также в большом кинозале Музея кино пройдет серия тематических встреч и кинопоказ. В 17:00 состоится лекция "Спецэффекты в советском кинематографе", где слушателям расскажут о зарождении отечественного жанра сказки и создании первых комбинированных съемок. Сразу после этого, в 17:40, на экране продемонстрируют советскую научно-фантастическую картину 1974 года "Москва – Кассиопея". Завершит вечер лекция в формате открытого обсуждения "Искусственный интеллект и виртуальный продакшен в кинопроизводстве". В 19:00 приглашенные спикеры разберут, как современные нейросети меняют этапы создания фильмов.

Кроме того, Музей кино подготовил и собственную программу. Здесь в 12:30 запустят показ нового фильма для детей "Буратино" 2025 года, а в 14:30 сеансы продолжатся показом военной драмы "Малыш" 2026 года.

В зале имени Андрея Тарковского в 14:00 начнется интерактивное мероприятие "Сказки в диафильмах". Хранитель фондов анимации и диафильмов Ольга Шин объяснит устройство и особенности этого формата, а также продемонстрирует редкие эскизы. Кроме того, посетителям предложат вживую озвучить один из диафильмов.

Мастер-класс киноведа Алисы Мамедовой пройдет тут же в 17:30. Гостей научат глубокому анализу фильмов. Ведущая на примере видеофрагментов объяснит устройство открывающих сцен, логику выбора операторских ракурсов и роль звукового оформления в кинематографе.

В свою очередь, экспозиция "Кино, рожденное льдом и мужеством" откроется для экскурсионных групп в 14:00 и 16:00. Этот проект, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посвящен полярным исследователям и советским операторам, которые фиксировали хронику освоения Арктики в экстремальных условиях Севера.