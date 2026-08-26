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26 августа, 15:43

Наука

Клад серебряных монет времен внука Дмитрия Донского обнаружен в Коломне

Фото: archaeolog.ru

Археологи Института археологии РАН обнаружили в Коломне клад из 2,6 тысячи серебряных монет, отчеканенных при Василии I и Василии II Темном, сыне и внуке Дмитрия Донского соответственно. Об этом сообщила пресс-служба института.

Клад нашли летом 2026 года во время спасательных раскопок перед строительными работами. Монеты лежали в кувшине, закопанном в неглубокую яму в первой трети XV века. Предположительно, владелец спрятал его во время одной из эпидемий чумы. Общая сумма клада – около 13 рублей, на эти деньги тогда можно было купить два городских дома или целый табун лошадей.

Данный клад – первая крупная находка, которая дает возможность детально, вплоть до отдельных эмиссий, реконструировать денежный оборот регионального рынка Московского княжества. Он также сохранился целиком и представляет собой самый большой монетный комплекс той эпохи.

Особую ценность представляют монеты с изображением летящей птицы. Как отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, такие монеты встречаются крайне редко, а некоторые экземпляры отсутствуют даже в собраниях крупнейших музеев.

"Их присутствие подтверждает, что в Коломне присутствовал свой денежный двор, чеканивший уникальную монету", – подчеркнул Гайдуков.

На местную чеканку указывает необычно хорошая сохранность монет, без следов использования. Ученые предполагают, что деньги могли быть подготовлены для выплат или крупных сделок, но эти операции так и не состоялись.

Руководитель подмосковной экспедиции ИА РАН Ася Энговатова выразила надежду, что после завершения исследований клад займет место в музейной экспозиции Коломны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году московские археологи обнаружили более 43 тысяч предметов, из которых 4 тысячи – индивидуальные находки. Среди самых интересных артефактов – миниатюрный стеклянный флакончик XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылка из прозрачного стекла с гербом Российской Империи и надписью "Москва" (1896 год), а также перстни-печатки из белого металла XVII и XVIII веков.

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