В Болгарии при раскопках нашли фрагмент древней статуи Артемиды

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Археологи нашли часть мраморной статуи древнегреческой богини, предположительно Артемиды, в ходе раскопок на юго-западе Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Речь идет о раскопках на руинах древнегреческого города Гераклея Синтика, неподалеку от современного Петрича. Сам фрагмент статуи нашли у бывшего храма Геракла – он представляет собой подставку с ногами фигуры в сандалиях. Руководитель раскопок Людмил Вагалински считает, что Артемида в этом регионе была одной из самых почитаемых богинь, поэтому такая идентификация статуи весьма вероятна.

При этом во время предыдущих раскопок археологи находили другие фрагменты статуй, включая голову молодой женщины. Теперь ученым предстоит проверить, совпадает ли материал этих скульптур. По предварительным данным, скульптура богини могла быть повреждена и разрушена в конце третьего века нашей эры, когда город пережил череду нападений варваров.

Ранее археологи нашли руины древнего храма и голову статуи Афродиты в провинции Бени-Суэйф в центральной части Египта. Находки были обнаружены в районе Ихнасия-эль-Мадина, в котором во времена Древнего Египта находился античный город Гераклеополь.

