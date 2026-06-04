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04 июня, 15:13

Город

Археологи проведут раскопки на 100 площадках Москвы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологические раскопки пройдут на 100 городских площадках Москвы до конца года. С января работы уже ведутся на 30 объектах общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, заявил главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

По его словам, прошлый год примерно по основным параметрам (находкам) был в три раза больше, чем 2024-й. Однако это не значит, что специалисты как-то работали более интенсивно, уточнил он.

Самыми частыми находками стали глиняные черепки, которые и задают направление для дальнейших исследований.

"Для нас это тоже, прежде всего, научные данные, поскольку технология формовки, обжига – она все время менялась. Когда таких черепков очень много, используя статистику, мы можем датировать тот или иной горизонт культурного слоя", – объяснил Кондрашев.

По данным пресс-службы Мосгорнаследия, с начала этого года археологи нашли более 40 тысяч предметов. Из них свыше 3 тысяч представляют собой индивидуальные артефакты.

Ранее специалисты во время раскопок в Китайгородском проезде обнаружили два уникальных нумизматических артефакта второй половины XVII века. Первая находка – это кустарная подделка полуполтинника 1654 года, а вторая – шведская медная монета номиналом одно эре. Последнюю отчеканили в 1686 году при короле Карле XI.

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