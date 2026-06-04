04 июня, 15:13Город
Археологи проведут раскопки на 100 площадках Москвы до конца года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Археологические раскопки пройдут на 100 городских площадках Москвы до конца года. С января работы уже ведутся на 30 объектах общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, заявил главный археолог столицы Леонид Кондрашев.
По его словам, прошлый год примерно по основным параметрам (находкам) был в три раза больше, чем 2024-й. Однако это не значит, что специалисты как-то работали более интенсивно, уточнил он.
Самыми частыми находками стали глиняные черепки, которые и задают направление для дальнейших исследований.
"Для нас это тоже, прежде всего, научные данные, поскольку технология формовки, обжига – она все время менялась. Когда таких черепков очень много, используя статистику, мы можем датировать тот или иной горизонт культурного слоя", – объяснил Кондрашев.
По данным пресс-службы Мосгорнаследия, с начала этого года археологи нашли более 40 тысяч предметов. Из них свыше 3 тысяч представляют собой индивидуальные артефакты.
Ранее специалисты во время раскопок в Китайгородском проезде обнаружили два уникальных нумизматических артефакта второй половины XVII века. Первая находка – это кустарная подделка полуполтинника 1654 года, а вторая – шведская медная монета номиналом одно эре. Последнюю отчеканили в 1686 году при короле Карле XI.
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