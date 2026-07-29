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29 июля, 11:32

Общество

Зумеры начали отказываться от офисной работы в пользу крафтовости и уникальности

Фото: 123RF.соm/kutanya

Представители поколения зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Об этом изданию "Абзац" рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

"Мы видим, что идет спрос на крафтовость и уникальность. Зумеры очень ценят то, что сделано руками", – сказала специалист.

Эксперт обратила внимание на то, что в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос в 2,4 раза. Она отметила, что среди молодежи популярны и бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Лоикова добавила, что зумеров интересуют такие специальности, как швея, мастер по дереву и ювелир. По ее словам, 74% россиян считают эти профессии хорошо оплачиваемыми. Она указала, что благодаря зумерам ручной труд становится все более популярным.

Ранее стало известно, что зумеры все чаще отказываются от получения водительских прав, используя вместо личного автомобиля такси и общественный транспорт. По данным исследования, половина респондентов в возрасте 20–30 лет не собирается учиться вождению. При этом почти столько же молодых людей считают, что живут счастливо без машины.

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