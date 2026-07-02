Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 09:56

Транспорт

Зумеры стали отказываться от получения водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители поколения Z стали все чаще отказываться от получения водительских удостоверений, отдавая предпочтение такси и общественному транспорту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, которое проанализировало исследование.

В частности, половина респондентов в возрасте 20–30 лет не собирается учиться вождению. Примерно такое же количество опрошенных сообщило, что сможет счастливо жить без машины. Почти каждый третий рассказал, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо.

Кроме того, больше половины респондентов указали, что машины уже не так нужны людям в городе из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. При этом около 80% опрошенных заявили, что хотели бы израсходовать деньги на отпуск.

Ранее сообщалось, что автошколы планируют скорректировать свои учебные программы с учетом современных реалий на дорогах. В этом году планируется актуализировать вопросы в рамках проведения экзамена по теории.

К 2027 году будет проработан вопрос о включении в программы обучения водителей необходимым действиям при дорожных происшествиях. В частности, речь идет об оформлении электронного извещения о ДТП, фиксации на фото его обстоятельств, отработке практических умений для оказания первой помощи.

Спрос на аренду машин в Москве снизился почти на 19%

Читайте также


транспорт

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика