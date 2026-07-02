Зумеры стали отказываться от получения водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители поколения Z стали все чаще отказываться от получения водительских удостоверений, отдавая предпочтение такси и общественному транспорту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, которое проанализировало исследование.

В частности, половина респондентов в возрасте 20–30 лет не собирается учиться вождению. Примерно такое же количество опрошенных сообщило, что сможет счастливо жить без машины. Почти каждый третий рассказал, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо.

Кроме того, больше половины респондентов указали, что машины уже не так нужны людям в городе из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. При этом около 80% опрошенных заявили, что хотели бы израсходовать деньги на отпуск.

Ранее сообщалось, что автошколы планируют скорректировать свои учебные программы с учетом современных реалий на дорогах. В этом году планируется актуализировать вопросы в рамках проведения экзамена по теории.

К 2027 году будет проработан вопрос о включении в программы обучения водителей необходимым действиям при дорожных происшествиях. В частности, речь идет об оформлении электронного извещения о ДТП, фиксации на фото его обстоятельств, отработке практических умений для оказания первой помощи.

