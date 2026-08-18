ПВР развернули в Электростали после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пункт временного размещения организовали для жителей дома на улице Юбилейной в подмосковной Электростали после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.

Он уточнил, что эвакуированы жители двух подъездов дома 3. Для них развернут ПВР на базе школы имени В. Д. Корнеева.

Кроме того, повреждения в результате атаки получили легковой автомобиль и трансформаторная подстанция. Территория происшествия полностью огорожена, на месте работают оперативные службы.

Ефанов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Московская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 18 августа. На территории региона пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка, у нее диагностировали осколочное ранение руки.

Для оказания поддержки пострадавшим запущена горячая линия по номеру 8 (916) 240-31-28. Возбуждено уголовное дело о теракте.

