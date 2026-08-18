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18 августа, 13:42

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои документы", объявив благодарность наиболее отличившимся работникам. Церемония прошла в Мраморном зале столичной мэрии и была приурочена к 15-летию создания сети центров госуслуг в Москве.

Среди награжденных – 48 человек.

"Поздравляю с юбилеем, с таким серьезным юбилеем – 15 лет нашим многофункциональным центрам. 15 лет, по сути дела, революции, которую мы с вами сделали в области предоставления государственных услуг", – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что была побеждена "многовековая история" бюрократического оказания услуг населению. Потребовались годы работы и упорный труд, чтобы создать материальную базу и построить центры госуслуг в каждом районе города, однако именно благодаря этому произошли данные изменения.

Помимо этого, были проинвентаризированы и оцифрованы все внутренние процессы, благодаря чему стало возможно оказание услуг в электронном виде. Собянин добавил, что перевести государственные услуги в новый формат удалось благодаря созданию системы взаимодействия между городскими департаментами, городскими структурами и федеральными ведомствами.

Также удалось создать "замечательный коллектив", благодаря его работе все услуги оказываются открыто и доброжелательно, а также профессионально и быстро. Мэр отметил, что сотрудники центров госуслуг являются примером в том числе для крупных коммерческих и банковских услуг.

"Это, конечно, удивительно, заслуживает уважения. И в конечном итоге нам удалось с вами создать совершенно другую атмосферу в наших центрах, куда люди приходят и получают хороший, искренний сервис, улыбки, доброжелательность, помощь с вашей стороны", – заключил мэр.

Первый центр госуслуг "Мои документы" был открыт 22 августа 2011 года в районе Лефортово, а сейчас в городе работают 139 центров, включая восемь флагманских офисов и дворец госуслуг на ВДНХ.

Ранее Собянин рассказывал, что в онлайн-формате для жителей Москвы доступны больше 100 видов выплат, компенсаций льгот. Благодаря этому сроки обращения удалось сократить до шести рабочих дней, а зачисление средств – до двух. В прошлом году самыми популярными услугами стали меры поддержки семей с детьми.

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

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