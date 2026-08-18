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18 августа, 14:40

Мэр Москвы

Собянин рассказал об участии москвичей в Большой арктической экспедиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 московских школьников и студентов колледжей вернулись из Большой арктической экспедиции, участники которой побывали на мысе Челюскин – самой северной точке Евразии. Поход возглавлял известный путешественник Матвей Шпаро, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Москвичи разделились на два отряда – "Исследователи Арктики" и "Хранители истории". Участники первого отряда выполняли задания 11 научных институтов: наблюдали за флорой и фауной, брали пробы воды и почвы, сохраняли образцы растений. Кроме того, ребятам удалось зафиксировать солнечное затмение.

"Хранители истории" присоединились к экологическому проекту "Чистая Арктика", вместе со специалистами они запустили научный метеозонд и занимались восстановлением мемориала советским полярникам. Они отреставрировали одну стелу и полностью воссоздали еще две.

Департамент образования и науки Москвы проводит Большую арктическую экспедицию с 2018 года. В этом году в отборочных этапах приняли участие более 10 тысяч юных москвичей. Проект реализуется в рамках дополнительного образования и способствует выполнению задач национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее Собянин рассказал о 15-м сезоне проекта "Молодежь Москвы", к которому в 2026 году присоединятся более 4 тысяч человек. Участники смогут выбрать направления: педагогика, медицина, строительство, пассажирские перевозки, сельское хозяйство и рыбная промышленность. Работа отрядов охватывает 20 регионов России, где трудятся 488 человек.

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