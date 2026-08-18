Врач Чернышова: чай с мятой и отвар шиповника помогут пережить магнитные бури

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Компоты из сезонных фруктов с курагой и отвар шиповника помогут легче пережить период магнитных бурь. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о начале магнитной бури утром 18 августа. На стабилизацию обстановки уйдет 2–3 дня. При этом в ближайшие дни возможны новые возмущения, так как Земля оказалась в зоне действия крупной корональной дыры.

По словам Чернышовой, во время магнитных бурь тяжелее всего приходится людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: как правило, именно у них ухудшается самочувствие.





Надежда Чернышова врач-терапевт Дело в том, что в такие дни может повышаться вязкость крови, происходить нарушение капиллярного кровотока и резко меняться артериальное давление. Причем последнее способно становиться как выше, так и ниже.

Кроме того, во время бурь на ухудшение состояния часто жалуются люди, у которых бывают сильные головные боли, в том числе мигрени. Также у многих повышается тревожность, поэтому особенно сложно приходится людям с нестабильным состоянием психики.

"Помимо этого, периоды магнитных бурь сильно ощущают люди с заболеваниями суставов либо те, у кого недавно были переломы или операции на костях. У них могут возникать ноющие боли", – добавила терапевт.

В целом же на такие возмущения сильнее всего реагируют пожилые люди, потому что у них снижены адаптивные способности организма.



Надежда Чернышова врач-терапевт Чтобы легче пережить этот период, прежде всего, нужно пить достаточное количество обычной питьевой воды. В среднем нормой считается два литра жидкости в день, включая чаи, соки. Однако многое зависит в том числе от массы тела и физической нагрузки. Поэтому главное правило – пить сразу, как только захотелось, не допуская жажды и сухости во рту.

Кроме воды, стоит добавить в питьевой режим травяные чаи из мяты или ромашки, которые помогают мягко стабилизировать нервную систему и усилить адаптивные свойства организма, посоветовала врач.

Поддержать сердечно-сосудистую систему поможет и витамин С, которого много в отваре шиповника, а еще калий, который содержится в компотах из сезонных фруктов и ягод с добавлением кураги, добавила Чернышова.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что регулярное употребление клюквы и брусники помогает поддерживать сосуды в здоровом, эластичном состоянии. Это является вкладом в профилактику атеросклероза и гипертонии.