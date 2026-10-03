Заммэра Горбенко: Москва – главный локомотив и ключевой драйвер беговой культуры в России

Фото: аппарат заместителя мэра Москвы

В субботу, 3 октября, в Москве стартует полумарафон "Моя столица", ставший финальным в серии забегов проекта "Бегом по Золотому кольцу". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.



"Организаторы смогли придумать уникальный формат, где спорт высших достижений органично сочетается с массовым – на одной и той же дистанции можно увидеть как любителей, так и сильнейших профессиональных легкоатлетов страны", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы в правительстве Москвы Александра Горбенко.

Ожидается, в частности, участие обладателя действующих национальных рекордов на дистанциях от 1,5 до 5 тысяч метров Владимира Никитина. Полумарафон стал ярким завершением летнего бегового сезона в столице.

Горбенко заявил, что сегодня Москва выступает главным локомотивом и ключевым драйвером беговой культуры в России. По его словам, город задает высокие стандарты в организации массовых стартов, обеспечивает безопасность и комфорт участников и создает уникальную атмосферу, которая мотивирует заниматься спортом сотни тысяч людей.

Заммэра подчеркнул, что Москва не просто принимает масштабные события, а своим примером вдохновляет регионы и объединяет вокруг себя беговое сообщество всей страны.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы предупредили о временных ограничениях транспорта 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица". В субботу с 08:00 до 16:00 закрыты часть улицы Косыгина.

В воскресенье, 4 октября, – участки Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных, улиц Косыгина и Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов, Воробьевского шоссе, Бородинского и Лужнецкого мостов.