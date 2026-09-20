Около 1,5 тыс человек приняли участие в осеннем фестивале ГТО

Фото: пресс-служба Москомспорта

Осенний фестиваль ГТО и суперфинал проекта "ГТО в Москве" прошли на территории спорткомплекса "Москвич" 19 сентября. Всего в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

"Доброй традицией стало проведение фестивалей ГТО, где каждый желающий может пройти испытания на получение знака отличия. Для тех, кто только хочет присоединиться к комплексу, на фестивалях доступны консультации профессиональных инструкторов, самые активные могут сразу приступить к тренировкам на полосе препятствии ГТО, но пока без знака отличия, а для проверки своей физической формы", – отметил заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он уточнил, что фестивали проводят весной и осенью. Летом были открыты площадки ГТО в рамках общегородских спортивных мероприятий.

Пресс-служба департамента спорта Москвы подчеркнула, что на территории спорткомплекса участники выполняли нормативы ГТО в индивидуальном формате: общефизическую подготовку, короткий и длинный бег. Гости от 12 лет также могли выполнить норматив по стрельбе из электронного оружия.

При успешном выполнении нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия. Кроме того, это учитывается при поступлении в ряд вузов, при назначении отдельных видов стипендий, а работающим гражданам даeтся право на налоговый вычет.

В суперфинале участие приняли наиболее активные участники проекта летних площадок "ГТО в Москве", которые показали лучшие результаты. Им предлагалось выполнить челночный бег и пройти комплекс испытаний ГТО, а также полосу препятствий на время.

Ранее в спорткомплексе "Лужники" в рамках военно-спортивного фестиваля Росгвардии прошел турнир по бесконтактному регби. Участие в соревнованиях приняли 18 команд от органов федеральной власти, правительства Москвы, силовых структур и госкорпораций.

