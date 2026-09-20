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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что европейские политики недостаточно участвуют в урегулировании конфликта на Украине. Запись выступления опубликована на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Невероятно. Импотенция Европы просто ужасна", – сказал Бабиш.

Он также подчеркнул, что будет бороться за то, чтобы завершить эту "ненавистную войну".

Премьер подчеркнул, что Европа не заинтересована в мирных переговорах, а у европейских политиков тема войны ограничивается лишь разговорами. Он также призвал страны готовиться к возможным угрозам.

Бабиш также обратил внимание, что переговоры с Владимиром Путиным ведет американский президент Дональд Трамп. Он снова задался вопросом, где инициатива Европы, и призвал сделать все возможное для завершения конфликта.

Трамп ранее заявил, что США активно работают над урегулированием российско-украинского конфликта. По его словам, Вашингтон прилагает серьезные усилия для достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Он указал, что ему удалось завершить восемь войн, однако конфликт между Россией и Украиной стал самым трудным, что, как он считает, объясняется личной неприязнью руководителей двух стран друг к другу.

