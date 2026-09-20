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20 сентября, 16:32

Политика

Памфилова заявила, что успешных кибератак на избирательную систему не было

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Успешных кибератак на российскую телекоммуникационную инфраструктуру и веб-сервисы, задействованные в избирательном процессе, не зафиксировано с 18 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре комиссии.

"За период с 00:17 18 числа по 13:00 сегодняшнего дня, слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощность и силу", – сказала она, добавив, что уровень их воздействия специалисты оценили как очень высокий.

По словам Памфиловой, атаки совершались высокопрофессиональными хорошо скоординированными группами с применением ИИ-технологий. Целями были объекты телекоммуникационной инфраструктуры России.

Глава ЦИК также отметила, что во время выборов было заблокировано более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы, включая те, которые могли привести к возникновению различных инцидентов.

В частности, атаки шли на такие серверы, как vybory.gov.ru, портал "Госуслуги", cikrf.ru, izbirkom.ru. Памфилова добавила, что ожидает повторения атак.

"Время еще есть и ночь впереди. Но мы к этому готовы, и слава богу, что фактов нанесения ущерба доступности серверов и их производительности не зафиксировано", – заключила глава ЦИК.

Ранее в Общественной палате РФ заявили о пяти выявленных нарушениях на выборах. При этом всего на цифровой ресурс Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поступило более 290 тысяч сообщений. В категории решенных проблем числится 196 ситуаций.

Голосование на выборах в ГД завершится 20 сентября. Вместе с этим граждане отдают голоса за кандидатов по 225 одномандатным округам.

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