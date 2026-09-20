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20 сентября, 17:17

Шоу-бизнес

Дочь Киркорова заявила о готовности сняться в кино

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория призналась, что готова сняться в кино. Об этом она рассказала на премьере фильма "Приключения мамонтенка. В поисках мамы", в озвучке которого участвовала вместе с отцом, передает ТАСС.

По словам девочки, на озвучку своего персонажа она потратила несколько часов. При этом, отметила она, некоторые слова получалось произнести не сразу. Когда у Аллы-Виктории несколько раз спросили, хотела бы она сама сняться в кино, каждый раз она отвечала "да".

Киркоров поддержал выбор дочери. Он добавил, что будет рад, если она решит поступать в театральный вуз. Певец рассказал, что Алла-Виктория является творческим человеком, а ее брат Мартин больше склонен к точным наукам и спорту.

При этом Киркоров отметил, что его дети должны рассчитывать только на себя. Например, он может помочь дочери выбрать вуз или мастерскую, однако поступить ей предстоит самой.

Артист напомнил, что мечтал поступить в ГИТИС, как и его отец, но не был зачислен. Также его не приняли и в Гнесинский институт, поэтому Киркоров сам поступал в училище. Он подчеркнул, что у них в семье не принято пользоваться связями и достижениями родителей.

Ранее Киркоров подарил дочери браслет от ювелирного дома Borcelle стоимостью 87 тысяч рублей за хорошую учебу. Девочка осталась довольна подарком и поблагодарила отца. Украшение сделано из серебра 925-й пробы с синтетическими бриллиантами особой огранки.

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