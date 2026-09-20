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20 сентября, 18:07

Шоу-бизнес

Эд Ширан извинился после скандала с исключением рэпера Маклемора из тура

Фото: AP Photo/Invision/Amy Harris

Британский исполнитель Эд Ширан принес извинения поклонникам после скандала, связанного с отстранением рэпера Маклемора от его гастролей. Об этом сообщила газета The Guardian.

Ранее организаторы тура Ширана приняли решение убрать из списка разогревающих артистов рэпера Маклемора после его речи в поддержку Палестины. После этого остальные заявленные исполнители сами отказались участвовать в оставшихся концертах.

Сам Ширан отрицает причастность к этому решению. По его словам, на отстранении настояли владельцы концертных площадок, угрожавшие отменить выступления.

Выступление в Филадельфии Ширан открыл комментарием о случившемся. Он также впервые публично высказался о конфликте Израиля и Палестины, назвав ситуацию в секторе Газа "катастрофической и неоправданной". Музыкант признался, что был потрясен масштабами разрушений и гибели мирных жителей.

"Я не хочу разочаровывать поклонников и никогда не хотел быть музыкантом-активистом, но это поставило меня в центр важного и страстного спора о свободе слова и самой сложной политической проблеме на планете", – сказал он.

Исполнитель подчеркнул, что хотел посвящать свое творчество единству и гуманности, а не политике. Ширан также признался, что после критики не был уверен, стоит ли продолжать выступления и оставаться артистом.

Скандал привел к проблемам в туре – часть фанатов вернула билеты. Старт шоу в Филадельфии задержали на 2,5 часа, у исполнителя не было артиста на разогреве. Цены на билеты упали до 32 долларов, хотя предыдущие гастроли Ширана были одними из самых кассовых за всю историю. У стадиона прошла акция протеста, организованная пропалестинскими группами.

Маклемор, в свою очередь, заявил, что сочувствует сложному положению Ширана, несмотря на их разные взгляды. При этом рэпер осудил коллегу за отсутствие четкой позиции по конфликту. Певец же ответил, что позицию он имеет, просто не озвучивает ее публично.

Ранее участники группы Massive Attack после концерта были задержаны полицией Сингапура после пропалестинских лозунгов от зрителей. Как рассказали артисты, их допросили, провели обыск в гостиничном номере и временно забрали паспорта. Музыканты подчеркнули, что выкрики были спонтанной инициативой фанатов.

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