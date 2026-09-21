Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

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Владимир Путин подписал указ о присвоении главе банка ВТБ Андрею Костину звания Героя Труда России. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В указе говорится, что звания Костин удостоен "за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность".

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда Сергею Собянину. Награду мэр получил за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.

Президент подчеркнул, что это звание градоначальник получил заслуженно. Награда отражает не только его достижения в развитии столицы, но и особый подход к работе – искреннее отношение к своему делу.

