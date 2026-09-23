В Москве установят 550 новых зарядных станций для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 550 зарядных станций для электромобилей установят во всех округах Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Зарядка не создает вредных выбросов и поэтому положительно влияет на качество воздуха в столице", – цитирует его пресс-служба ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

В частности, 96 станций установят на севере столицы, 82 – на юге, 79 – на юго-западе. Еще 74 появятся в Северо-Восточном административном округе, а 67 – в Южном. По 50 станций получат Восточный и Западный округа, 38 – Северо-Западный, 6 – Центральный. По 4 – Зеленоградский, а также Троицкий и Новомосковский административные округа.

Управлять зарядными сессиями позволит приложение "Парковки России". Ликсутов напомнил, что в городе уже установлено свыше 450 станций проекта "Энергия Москвы". Новые объекты дополнят эту сеть, обеспечив более равномерное покрытие всех районов.

Ранее Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций для электромобилей (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. В таком случае их можно будет установить без решения общего собрания собственников жилья.