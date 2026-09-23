Школы искусств Москвы расширяют список образовательных программ для детей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В новом учебном году творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширяют образовательные программы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.

Например, в детской музыкальной школе при Московской средней специальной музыкальной школе (МССМШ) имени Гнесиных открылась программа "Музыкальный инжиниринг". Она рассчитана на три года: ученики освоят музыкальную грамоту, работу с электронным звуком и основы программирования.

Подготовка поможет ранней профориентации ребенка и получению навыков для поступления в МССМШ (колледж) имени Гнесиных, где планируют открыть программу по разработке и управлению программным обеспечением.

В детской музыкальной школе имени А. Г. Новикова появились программа "Компьютерная аранжировка" и ИТ-курсы. На курсах ребята будут работать в Scratch и Figma, создавать чат-боты и изучать язык Python. Направление "Компьютерная аранжировка" предполагает освоение экспериментальных техник работы со звуком и использование собственной музыки для воплощения художественных замыслов.

С началом нового учебного года старшеклассники детской художественной школы имени В. А. Ватагина смогут работать над индивидуальными проектами в пяти направлениях: "Анимация", "Книга", "Графический дизайн", "Макет" и "Монументально-декоративная композиция". Эти проекты станут важной частью их портфолио при поступлении в вузы и колледжи творческой направленности.

Также в столичных творческих образовательных организациях работают направления "Дизайн" и "Архитектура". Обучение по ним ведут школа искусств "СТАРТ", Тимирязевская детская художественная школа, детская школа искусств "Центр", детская школа искусств имени И. Ф. Стравинского, детские художественные школы имени В. А. Ватагина, имени В. Ф. Стожарова и № 7. Освоение программ длится в среднем от трех до пяти лет.

Обучающиеся используют современное программное обеспечение. Для работы с растровыми и векторными изображениями применяются такие редакторы, как Krita, GIMP, Paint.NET. Также изучаются программы Illustrator, InDesign и CorelDraw. 3D-моделирование преподается с использованием Blender и SketchUp.

Основы анимации осваивают с помощью Dragon Frame, TVPaint Animation, Animate и Premiere Pro. В генерации изображений используются сервис "Шедеврум" и нейросети "Кандинский 2.0" и "Кандинский 3.0". Для дизайн-проектирования применяют двух- и трехмерную систему автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD.

В ходе занятий ученики узнают об областях применения ПО и профессиях, в которых его можно использовать. Дети осваивают основы работы с программами и применяют полученные навыки в творческих проектах. Использование компьютерных программ не требует адаптации и может применяться детям в возрасте 10–17 лет. Ряд программ, в частности, Krita, GIMP, Blender и SketchUp, бесплатные.

В детской школе искусств "СТАРТ" на курсе "Компьютерная графика" для четвертых и пятых классов дополнительного художественного образования применяют ряд программ, связанных с технологиями искусственного интеллекта, на двух этапах – в практике 3D-моделирования и в процессе постобработки изображений.

Это редактор для автоматизированного проектирования Rhinoceros 3D, а также программа 3ds Max для создания выпускных проектов. Для визуализации изображений, снятых с построенных 3D-моделей, ученики используют программу RevitVeras и нейросети.

Отмечается, что в будущем выпускники могут стать специалистами в области графического дизайна, 3D-моделирования в архитектурном проектировании, гейм-дизайна, анимации и мультипликации, визуализации архитектуры и интерьеров.

Всего в учреждениях культуры работает более 950 студий и секций. Они функционируют как в рамках классических направлений – танцевального и художественного, так и по новым, где воспитанники изучают современные технологии.

В частности, в библиотеке № 128 – культурном центре имени М. А. Шолохова открылась нейростудия "Моя вселенная" для детей от семи лет. Участники будут придумывать героев, рисовать их и оживлять нейросетью. Занятия проводят по воскресеньям с 15:00.

Роботошкола "Электроник" набирает участников от пяти лет в библиотеке № 91 имени Э. Л. Войнич. Ребята соберут и запрограммируют собственного робота, познакомятся с алгоритмами и механикой, научатся работать с датчиками и моторами. Занятия проходят по воскресеньям с 12:00.

В библиотеке № 100 работает студия робототехники. Каждый учебный модуль посвящен различным разделам – механике, гидравлике и электричеству. Дети соберут механизмы, напишут код с использованием циклов и переменных, а также оснастят робота датчиками. Есть группы для дошкольников, школьников и для продвинутого уровня.

В культурном центре "Строгино" работает ИТ-мастерская "Скрипт" для детей от шести до 14 лет. Там изучают востребованные ИТ-направления в новом формате. Занятия проходят по вторникам с 16:30.

В новом сезоне в культурном центре "Москвич" ведется набор сразу в две новые студии декоративно-прикладного творчества – "Семицветик" и "Кистевая роспись".

В студии "Семицветик" дети от четырех до девяти лет будут заниматься рисованием, живописью, графикой и лепкой. А в студии "Кистевая роспись" дети от девяти лет будут совершенствовать навыки росписи по дереву, ткани и керамике, создавать собственные игрушки и многое другое.

Все занятия платные, возможно приобретение абонемента или оплата разового урока. Подробности – на страницах секций и студий.

В столице для детей работает 151 творческая образовательная организация. Ребята могут заниматься по самым разным направлениям в области музыкального, театрального, хореографического и художественного искусства. Образовательные программы постоянно расширяются с учетом запросов аудитории.

Ранее в творческих школах, подчиненных столичному департаменту культуры, начался дополнительный прием учащихся во второй и последующие классы. Он продлится до 30 сентября.

На выбор есть более 40 направлений обучения в 151 образовательном учреждении. Выпускники школ получают свидетельство, дающее право продолжить обучение в колледже или вузе.