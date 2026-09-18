В столице подвели итоги конкурса детских рисунков о московских ополченцах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 1 тысячи учеников 130 школ Москвы приняли участие в конкурсе художественных работ о столичных ополченцах "На защите сердца Отчизны". Из них 124 ребенка стали победителями и призерами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках конкурса ребята представили рисунки, на которых изобразили эпизоды сражений и судьбы героев, которые добровольно встали на защиту Москвы в 1941 году. При этом, как уточнила пресс-служба столичного департамента образования и науки, четыре ребенка удостоились Гран-при, а 10 заняли первое место. Работы финалистов можно будет увидеть на экспозиции в Мосгордуме.

Участники представили свои работы в одной из трех номинаций. В первой была показана Москвы, хранящая память о Великой Отечественной войне, во второй – повседневная жизнь столицы летом и осенью 1941 года, а в третьей – героизм горожан.

Победителей определили 26 экспертов, в число которых вошли главы музеев и выставочных пространств Москвы, заслуженные педагоги-художники и депутаты Мосгордумы.

В результате ученик пятого класса школы № 1413 Кирилл Белов удостоился Гран-при за работу "Война у моего порога", девятиклассник из школы № 69 имени Б. Ш. Окуджавы занял первое место с рисунком памятника народному ополчению, пятиклассница из школы № 460 дважды Героев Советского Союза А. А. Головачева и С. Ф. Шутова Елизавета Ломакина выиграла конкурс с изображением танцующих ополченцев, а ученик восьмого класса школы № 2073 Сергей Степанцев получил Гран-при за работу, на которой показано возложение цветов к Вечному огню.

Ранее в творческих школах, подчиненных столичному департаменту культуры, начался дополнительный прием учащихся во второй и последующие классы. На выбор есть более 40 направлений обучения в 151 образовательном учреждении. Всего в 2026/2027 учебном году в школы искусств по основному и дополнительному набору поступило свыше 50 тысяч заявлений.

