Химик Дорохов: ароматические свечи могут ухудшать качество воздуха

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Ароматические свечи при определенных условиях способны негативно влиять на качество воздуха и вызывать раздражение дыхательных путей. Об этом сообщает RT со ссылкой на кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова.

Он отметил, что реакция на свечу зависит не только от того, какой воск использован при ее изготовлении. В частности, на состав веществ, попадающих в помещение, влияют ароматические добавки, красители, особенности фитиля, устойчивость пламени и вентиляция. Существенную роль при этом играет отдушка – ее наличие способно заметно увеличить общий объем выбросов летучих органических соединений.

Дорохов обратил внимание, что растительное происхождение воска само по себе также не гарантирует более чистого воздуха. Пчелиный, соевый и другие виды воска во время горения становятся источниками газообразных продуктов и мелких частиц. Поэтому ароматизированная свеча из соевого или другого растительного воска необязательно окажется "чище" обычной парафиновой без ароматизаторов. Летучие компоненты отдушек испаряются при нагревании, причем некоторые вещества могут дополнительно изменяться под воздействием высокой температуры.

Парафин, по словам специалиста, также не следует автоматически считать опасным материалом из-за его ненатурального происхождения. Он состоит главным образом из насыщенных углеводородов. Если горение происходит с достаточным количеством кислорода, результатом их полного окисления становятся преимущественно углекислый газ и водяной пар.

Иная ситуация возникает при недостатке кислорода. Тогда процесс окисления идет неравномерно, а вместе с промежуточными продуктами образуются углеродные частицы – сажа. О неблагоприятном режиме горения могут свидетельствовать коптящее пламя, черный дым или темный налет на внутренней поверхности подсвечника и емкости. Такое, например, происходит, когда фитиль слишком длинный или пламя сильно колеблется.

Количество веществ в воздухе зависит и от продолжительности использования свечей. Универсального правила, согласно которому свечу можно безопасно держать зажженной, например, ровно один или два часа, нет. Чем больше изделий горит одновременно и чем дольше они используются при недостаточном воздухообмене, тем выше становится концентрация продуктов горения и испаряющихся компонентов.

После тушения свечи ситуация тоже требует внимания. Фитиль еще некоторое время способен тлеть, причем в этот период количество выбрасываемых частиц увеличивается по сравнению со стабильным горением. Поэтому Дорохов рекомендует гасить свечу таким образом, чтобы тление прекратилось как можно скорее. После продолжительного использования помещение следует проветрить.

Воздействие дыма и интенсивных ароматических композиций может проявляться раздражением глаз и дыхательных путей, кашлем или головной болью. В особенности это касается людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и повышенной чувствительностью к запахам. Если появились подобные симптомы, свечу лучше сразу погасить и открыть окна для проветривания.

При покупке эксперт советует выбирать свечи известных производителей. Во время горения необходимо контролировать пламя и не использовать изделие, которое заметно коптит. Кроме того, Дорохов рекомендует не оставлять свечи надолго в плотно закрытой комнате – в помещение должен поступать свежий воздух, а после длительного горения комнату лучше проветрить.

Ранее Дорохов предупредил, что постоянная работа фумигатора может повышать концентрацию инсектицида в воздухе и негативно влиять на нервную систему. Наиболее уязвимы дети, люди с астмой и аллергией – воздействие вещества способно вызвать кашель, раздражение слизистых, головную боль и тошноту, а при систематическом воздействии – нарушения работы центральной нервной системы.

Фумигаторы также опасны для домашних животных, особенно кошек, птиц и мелких грызунов. Некоторые соединения, в частности перметрин, токсичны для кошек даже в небольших дозах. Эксперт советовал включать прибор за 30–60 минут до сна, размещать не ближе метра от кровати, после чего отключать его и проветривать помещение.